منع الباعة الجائلين من محيط المدارس بنها

دشنت الوحدة المحلية بطحلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، أكبر مبادرة مجتمعية لتجميل ونظافة أسوار المدارس بنطاق الوحدة المحلية بطحلة وعلى مستوى 9قرى والعزب التابعة لها .

ودفعت الوحدة المحلية بطحلة برئاسة عاطف شعيب رئيس الوحدة بمعداتها لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بجوار اسوار المدارس ومحيطها .

وحذررئيس الوحدة المحلية من إلقاء اى مخلفات وقمامة بجوار اسوار المدارس باعتبارها مناير للعلم ولا يجوز تشويهها ويجب أن نحافظ عليها لأنها تقدم لابناءنا الطلاب علم وقيم أخلاقية وإنسانية يجب جميعا أن نتكاتف لدعمها والحفاظ عليها ومنع تشويهها.

وأكد رئيس الوحدة المحلية بطحلة على أنه سيتم منع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس والتنسيق مع كافة الأجهزة لضمان استقرار العملية التعليمية.