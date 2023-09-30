محافظ القليوبية يشدد على انتظام العملية التعليمية وسد عجز المعلمين بالمدارس

شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على إنهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والذى ينطلق غدا بمدارس المحافظة حيث تستقبل المدارس بالقليوبية والبالغ عددها (2695) مدرسة الطلاب والين يبلغ عددهم (1565992) .

وأكد المحافظ، على جاهزية المدارس و الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ومراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة بالاضافة الي الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.

وشدد على ضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

ووجه الهجان كافة القيادات التعليمية بالمديرية ، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس و على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم وتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس بما يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وشدد محافظالقليوبية علي الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية والمحافظة، لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس .

وناشد أولياء أمور الطلاب بعدد من المدارس على ضرورة إلغاء مقالب القمامة والتى تقع بجوار اسوار المدارس ومنها مدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها والتى يوجد بجوارها اكبر مقلب قمامة بالمنطقة إلى جانب استياءهم من وجود قطع زجاجية على سور مدرسة ابن خلدون والشيماء المجاورة لها كإجراء غريب لتأمين سور المدرسة ومنع هروب الطلاب بما يمثل تهديدا حقيقيا ومسهدا لا يليق بالعملية التعليمية، وكذلك كثرة القمامة بجوار سور مدرسة بنها الثانوية بنات ببنها أيضا وكذلك العديد من المدارس بالخانكة و شبرا الخيمة والخصوص وانتشار الباعة الجائلين في محيط المدارس .

وتشهد العديد من المدارس عجزا في المعلمين في ظل وجود المئات من المعلمين المنتدبين بالمديرية والإدارات التعليمية بدون عمل حقيقي وتم نقلهم والمجاملات .

وطالب عددًا من المعلمين بسرعة دعم المدارس بالمعلمين المنتدبين والمنقولين لدواوين الإدارات والمديرية بالمخالفة للقانون ومجاملة لهم على حساب العملية التعليمية.