السبت 30 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إيقاف تعد بنائي فجر اليوم السبت ببنها وإحالة مرتكبيه للنيابة

تعدى بنائي
تعدى بنائي

تنفيذا  لتوجيهات  اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و المحاسب محمد عبدالحميد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها برصد اى تعديات أو مخالفات ليلاً ونهاراً والتصدي للبناء المخالف للقانون 
شنت أجهزة الوحدة المحلية بطحلة برئاسة عاطف شعيب حملة فجر اليوم  لمتابعة أعمال التنظيم بقرى الوحدة المحلية بطحله عقب رصد قيام أحد المواطنين بعمل شدة خشبية تمهيداً لصب سقف خارج الحيز العمراني  بدون ترخيص مخالف للقانون ١١٩لسنة٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية 
وعلى الفور قام عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحله باستدعاء مسئولى التنظيم والأجهزة المعنية بالوحدة 
وتبين قيام أحد المواطنين  بعمل شدة خشبية تمهيداً لصب سقف الدور الأرض خارج الحيز العمراني على ارض أملاك الدولة ولاية الرى  .

تم إيقاف الأعمال المخالفه وفك الشدة الخشبيه فوراً  واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف 
وجارى المتابعة لمنع التعديات بقرى الوحدة المحلية بطحله

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