السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية ..والقناة والناقلة

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق أرتا سولاء الجيبوتي مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك وأرتا سولار في مواجهة صراع البقاء بالكونفدرالية ..الليلة

txt

موعد مواجهة الزمالك وأرتا سولار في إياب الكونفيدرالية

وكان الفارس الأبيض تلقي الهزيمة علي يد الفريق الجيبوتي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما في تنزانيا، لذا يبحث الزمالك  لتحقيق الفوز على أرتا سولار في مباراة اليوم  بثلاثة أهداف دون رد وذلك لتأمين الصعود لدور الستة عشر من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة الزمالك وأرتا سولار بإياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية

تُنقل مباراة الزمالك أمام أرتا سولار عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية، والتي حصلت على حقوق إذاعة المباراة.

حكم مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية

 ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.


 

 

مواد متعلقة

بعد خسارة الزمالك.. نهائي "لبناني" للعام الثاني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

مدرب الزمالك السابق: بيراميدز كان بإمكانه مضاعفة نتيجة الجيش الرواندي

تكريم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك من رئيس الاتحاد القطري

توثيق عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك

أوسوريو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي

الزمالك بزيه الرسمي أمام أرتا سولار بكأس الكونفدرالية غدًا

شريف إسلام: أزمة التمويل أبرز الأزمات التي تواجه الزمالك

شيرين الفقي: هدفي إصلاح المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك

الجريدة الورقية