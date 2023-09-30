موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية ..والقناة والناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق أرتا سولاء الجيبوتي مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

إقرأ أيضًا..

وكان الفارس الأبيض تلقي الهزيمة علي يد الفريق الجيبوتي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما في تنزانيا، لذا يبحث الزمالك لتحقيق الفوز على أرتا سولار في مباراة اليوم بثلاثة أهداف دون رد وذلك لتأمين الصعود لدور الستة عشر من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة الزمالك وأرتا سولار بإياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية

تُنقل مباراة الزمالك أمام أرتا سولار عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية، والتي حصلت على حقوق إذاعة المباراة.

حكم مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.



