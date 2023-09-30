سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه صباح اليوم السبت في البنوك

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري صباح اليوم السبت استقرارا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وهذا بالتزامن مع ثاني ايام العطلة الأسبوعية للبنوك، ووصل متوسط سعر الدينار وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري 99.72 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي امام الجنية المصري صباح اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

دينار كويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي، سعر 98.83 جنيها للشراء مقابل 99.82 للبيع.

وفي بنك cib يكون السعر 97.30 جنيها للشراء مقابل 99.19 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 99.51 جنيها للشراء وسجل 99.82 جنيها للبيع .

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر 96.49 جنيها للشراء مقابل 100.14 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل الدينار الكويتي سعر 100.04 جنيها للشراء، مقابل 100.14 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في الكويت اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في الأسواق وفق آخر تحديث من بنك الكويت المركزي:

سعر صرف دولار أمريكي 309.000 فلس للوحدة.

سعر صرف يورو 326.273 فلس للوحدة.

سعر صرف الحنيه الاسترليني 375.188 فلس للوحدة.

سعر صرف الفرنك السويسري 336.822 فلس للوحدة.

سعر صرف الين اليابانى 2.0731 فلس لكل وحدة.

سعر صرف الريال السعودي 82.400 فلس للوحدة.

سعر صرف درهم إماراتي 84.139 فلس للوحدة.

سعر صرف الدينار البحريني 821.631 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال عماني 803.631 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال قطري 84.890 فلس للوحدة.