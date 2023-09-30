الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.. بدأ اليوم

العام الدراسي الجديد.. انطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت 30 سبتمبر ببعض المحافظات لطلاب المدارس التي تعمل يوم السبت، وتبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الأخرى يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 م، وذلك لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في سطور:

يبدأ العام الدراسي اليوم السبت 30 سبتمبر

تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا.

ينتهي العام الدراسي الأول للطلاب يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين

تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024