انتظام دخول التلاميذ والطلاب بمدارس التعليم بقنا

انتظمت صباح اليوم السبت 30 من سبتمبر الجاري، العام الدراسي الجديد 2023/2024، في مدارس التربية والتعليم بمحافظة قنا وسط استعدادات مكثفة لاستقبال التلاميذ والطلاب.

من جهته أجري أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وعبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، جولة تفقدية في عدد من المدارس التابعة للإدارة، ممن تعمل اليوم ، وذلك للاطمئنان علي دخول التلاميذ والطلاب بالفصول الدراسية، والوقوف علي مدي الاستعدادات بالمدارس التي تبدأ بها الدراسة اعتبارا من غد الأحد الأول من أكتوبر الجاري، وذلك للحيلولة دون حدوث أي تكدسات يمكن أن تحدث، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال مدير عام الإدارة، خلال جولته التي شملت زيارة مدارس خالد بن الوليد الابتدائية، والشهيدة ميار الإعدادية بنات، و المشتركة الابتدائية، والعلم والإيمان الابتدائية، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أعلنت في وقت سابق آلية استقبال التلاميذ والطلاب بالمدارس في أول يوم دراسي، حيث يقتصر اليوم الأول علي استقبال تلاميذ وطلاب الصف الأول فقط، ويتضمن اليوم التالي استقبال طلاب وتلاميذ باقي الصفوف الدراسية بكل مرحلة تعليمية.

وشدد المدير العام، علي ضرورة المحافظة علي نظافة المباني المدرسية، ووضع الأنصبة، والانتهاء من الجداول الدراسية، و الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية 30 ، 36 وغيرها من القرارات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة و المديرية.