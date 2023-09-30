الأسواق الحضارية هدفها القضاء على الأسواق العشوائية وتحسين المظهر الحضاري بأسيوط

تم تنفيذ مشروع تطوير الأسواق العشوائية في محافظة أسيوط كجزء من التحركات التنموية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وضعت الحكومة خطة قومية لتحسين وتطوير الأسواق العشوائية بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان، تحسين الاقتصاد المحلي، وتوفير بدائل للأسواق التقليدية.

أحد أهم الأسواق التي تم تطويرها في إطار هذا المشروع هو سوق الحمراء بحي شرق أسيوط. تم اختيار هذه السوق بناءً على موقعها الاستراتيجي وقربها من كتلة سكنية كبيرة. يهدف تطوير سوق الحمراء إلى إضفاء صورة حضارية وجديدة على الأسواق المحلية وتحسين تجربة التسوق للمواطنين.

تم اعتماد خمسة أسواق تاريخية أخرى في مناطق القرى والمدن بمحافظة أسيوط لتكون جزءًا من هذا المشروع. يهدف ترميم هذه الأسواق إلى الحفاظ على التراث المعماري والثقافي في المنطقة وتعزيز السياحة المحلية. ومن المأمول أن يساهم تطوير هذه الأسواق في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

تم النقل وإعادة توطين الباعة الجائلين إلى الأسواق الجديدة التي تم تطويرها، وتم توفير بنية تحتية مناسبة بما في ذلك الطرق والمرافق التي تحفظ سلامة الجميع. يتم مراقبة وإدارة هذه الأسواق بشكل دوري لضمان توفير بيئة تجارية آمنة ونظيفة.

جانب من الاسواق الحضارية باسيوط

حيث سعت الأجهزة التنفيذية خلال السنوات القليلة الماضية إلى تغيير أوضاع السوق في مدن وبلدات محافظة أسيوط. المشروع الوطني لتطوير الأسواق العشوائية كان من أهم المشاريع التي عملت عليها الحكومة، واهتمت الحكومة بالحد من ظاهرة إشغال الأرصفة والسعي لإعطاء صورة حضارية وبعد جديد للأسواق والاقتصاد المحلي، وتوفير البدائل نظرًا للأسواق القديمة ونقل البائعين، تم النظر في ضرورة أن تكون هذه الأسواق الجديدة قريبة من المجمع السكني. مثل سوق الحمراء بحي شرق أسيوط، بالإضافة إلى خمسة أسواق حضرية بمناطق المحافظة.

يقول المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، بصفته الجهة المسئولة عن تنفيذ الأسواق الحضارية بأسيوط، إن مشروعات السوق كان لها مشاركة كبيرة في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل الانتهاء من إنشاء خمسة أسواق حضارية سيتم افتتاحها قريبا، اثنان منها في ديروط الأول في قرية مسارة، والثاني في دشلوط، والثالث في المعابدة الشرقية مركز ابنوب، الرابعة في عرب مطير بمركز الفتح، والأخيرة في قرية المطمر بساحل سليم. وستمثل هذه الأسواق تغييراً مهماً في الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل للأسواق القديمة.

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن محافظة أسيوط تشهد اهتماما عاليا غير مسبوق بالأسواق بالمشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها ويجري تنفيذها في الفترة الأولى مرحلة. حيث تم الانتهاء من 14 مشروع سوق حضري ومواقف نموذجية ونقاط إطفاء قيد التنفيذ تم تنفيذها تحت إشراف هيئة المباني التعليمية وتم استلام 5 أسواق حضرية.

وأوضح محافظ اسيوط، أنه تفقد موقع إنشاء السوق الحضري للخضروات والفواكه بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتمويل جزئي من البنك الدولي.

وأشار محافظ اسيوط إلى أن سوق البداري الحضري ظهر لتلبية احتياجات مدينة البداري، حيث سيضم أقسام الخضار والفواكه التي تتميز بها بلدات ومراكز البداري والمحاصيل المجاورة وخاصة الرمان والحمضيات والخضروات. مشيراً إلى أنه التقى ببعض أهالي مركز البداري وتجار الفواكه والخضروات بالمركز وبعض مزارعي المركز وناقش معهم مخططات إقامة السوق والاستماع إلى مقترحات السادة السكان والتجار لتقديم الخدمات والتسهيلات للسوق وفق أحدث المواصفات والاشتراطات الفنية، موضحاً أن السوق سيخدم محصولي الرمان والحمضيات. ويتم تصدير الخضار والفواكه التي تتميز بها مدن ومراكز الحكومة إلى معظم دول العالم وإلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المشروعات المقرر تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل “إنشاء وتطوير مواقف السيارات والأسواق الحضرية والمجمعات التجارية”، وتضم في مرحلتها الحالية 7 مشروعات من بينها مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري في منطقة المملوكية العشائرية بمدينة الأربعين بمديرية غرب، وإنشاء سوق عام للخضار والفواكه بالمركز. ومدينة البداري إنشاء سوق حضري للباعة المتجولين في مدينة أبنوب، وإنشاء سوق للماشية في قرية الزرابي مركز أبوتيج، بالإضافة إلى تطوير الكتل الاقتصادية”. من الرمان والنباتات الطبية العطرية."

وأوضح اللواء عصام سعد، أن مشروعات الأسواق تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على الأسواق العشوائية بالقرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير الأماكن المناسبة لتمكين صغار التجار من ممارسة نشاطهم، بالإضافة إلى أن الأسواق ستساهم في تنظيم العملية التجارية. السلع والسماح لصغار المزارعين بتسويق منتجاتهم دون الحاجة إلى تحمل تكاليف كبيرة. وفي عملية النقل، أشار إلى أن هذه المشاريع ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة خلال مراحل الإنشاء وأخرى دائمة بعد التشغيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المصاحبة لها.

من المتوقع أن يساهم مشروع تطوير الأسواق العشوائية في محافظة أسيوط في تعزيز روح التجارة المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي. كما سيساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير خيارات تسوق متنوعة ومناسبة للجميع. تعتبر هذه الجهود تحت مظلة الحكومة جزءًا من التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في محافظة أسيوط.