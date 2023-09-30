الدبلومات المهنية لمواجهة متغيرات سوق العمل

«المحامين» اعتمدتها لأول مرة فى تاريخها

أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام وبمشاركة لجنة الفكر القانونى برئاسة محمد راضى مسعود عن انتهاء لجنة الفكر القانونى من تشكيل لجنة إعداد الدبلومة المهنية المتخصصة للمحامى المحترف وذلك بإعداد مفردات الدبلومة الفخرية بواقع ٧٢ ساعة تدريب نظرى وعدد ٣٦ ساعة تدريب عملى بتطبيقات سيكلف الباحث بإعدادها أثناء وبسبب ممارسة عمله داخل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وذلك برئاسة الأستاذ أسامة عطعوط أستاذ الطاقة النووية والتحكيم الدولى والأستاذ أيمن ظريف إسكندر المنسق العام للجنة الفكر القانونى.

وتتناول الدبلومة قانون الرياضة وكيفيه تحرير العقود الرياضية ودور المحامى فى المؤسسات الرياضية وأصول كتابة الطعن الجنائى وصيغ التظلمات والأوراق القانونية الجنائية ومهارات الصياغة والقراءة والاستدلال القانونى والشركات والبورصة والأوراق المالية ودور المحامى فى تقنين الاوراق المالية الى جانب قانون الايجارات والمستحدث فيه وكيفية صياغة عقود الايجار وتسجيلها وقانون الأسرة وأشكاليات مكاتب فض المنازعات ومهارات التفاوض ولغة الجسد وإدارة الوقت كأدوات لمهنة المحاماة.

وتم الاتفاق على فتح باب التسجيل بالتزامن مع إعداد الدبلومة المهنية على أن يبدأ عقدها فى الثانى عشر من أكتوبر القادم.

وناقش الاجتماع كيفية إعداد الدبلومات بذات الأسس المعمول بها بالمؤسسات المهنية التى لها حق منح الدبلومات المهنية و الدبلومة مجانية باعتماد النقابة العامة للمحامين وينوه ويخطر كل الزملاء بأن المؤسسات المهنية لها حق منح الدبلومات المهنية وأن نقابة المحامين تعى ما تدعو إليه وهى السابقة الأولى فى تاريخ نقابة محامى مصر أن تعد النقابة العامة برنامجا لمنح الدبلومات المهنية وذلك تماشياً مع المتغيرات المجتمعية ولتأهيل المحامين على مواجهة متغيرات سوق العمل..

كما أن النقابة تؤكد أن الدبلومات المهنية تركز على الجانب العملى التطبيقى وتعمل على كسب مهارات وخبرات مطلوبة فى سوق العمل باختلاف الدبلومات الأكاديمية التى تهتم بمجالات التحصيل العلمى والتى تمنح من المؤسسات التعليمية.