مدبولي: الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرًا لم تحدث منذ قرون (شاهد)

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإنجازات التي قمنا بها إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ قرون في هذه الدولة.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته أثناء انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: “نحن في خضم الأزمة العالية وتضخم وارتفاع السلع جعلت كل الدول تعانى وأصبح لسان حال المواطن المصرى رغم الإنجازات يتساءلا كيف نخرج من هذه الازمة ومتى تصبح مصر كدولة مثل دول العالم التي أصبحت في تقدم ومتى نكون دولة مثل اليابان أو كوريا أو حتى ماليزيا ، هذه الدول لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم وليلة”.

دولة سنغافورة

وشدد رئيس الوزراء، أن الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام، دولة سنغافورة مثلا قعدت أكثر من 20 سنة للوصول إلى ما هي فيه وتعدادها 5 ملايين، وتجاربهم استندت على ان التركيز على التنمية ومشروعات قامت عليها الدولة، وبرنامج وطنى طموح صيغ على يد أبنائها ولم يستعينوا بشركات عالمية".

البنية التحتية

وواصل: “التوسع في البنية التحتية واستثمرت ما بين 20 إلى 40 % في بنية تحتية، تحت قيادات لديها رؤية واستمرت الدولة بعد رحيلهم على نفس المنوال والتجربة لا تنتهى في 5 سنوات أو 10 وهذه هي الثوابت الخمسة”.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.