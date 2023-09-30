السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حكاية وطن" (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 يشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا، بعنوان "بطل الحكاية المواطن المصري"، وذلك خلال انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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بث مباشر .. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية

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 وصل الرئيس إلى مقر انعقاد مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز، موجهًا حديثه، للحضور قائلًا: “انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن”، ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وإزاي البلاد بتتبني.

 وتابع: “أنا عارف إني بكرر الكلام دا كتير.. بس أنا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وتنطلق فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن: 

 يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية: 

 يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

 

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بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية

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