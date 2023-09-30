السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد جلال يفتتح مسرحية "بعيد عنك" بمركز الإبداع.. صور

مسرحية بعيد عنك
مسرحية "بعيد عنك"

افتتح المخرج خالد جلال، المشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحى "بعيد عنك"، من إنتاج مركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمس الجمعة، على مسرح المركز.

 

العرض المسرحى بعيد عنك، تأليف وإخراج : محمد عبدالستار، ومستمر لمدة ١٥ ليلة عرض، ويقدم يوميا ٧.٣٠م عدا يوم الأربعاء، وهو مستوحاه من " ليلة ساهرة من ليالى الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني .

 

موسيقى: مها عمران، سينوغرافيا: محمد عبد الستار، مخرج مساعد: عبده فضل، مخرج منفذ: أحمد الشاذلى، مساعدا الديكور: مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، البطولة للفنانين "هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أحمد الشاذلي، أمجد الحجار، وليد عبدالغني، عبدالعزيز حسين".

مواد متعلقة

مدحت صالح يستلهم الاساتذة على مسرح النافورة ومشاركة مميزة من مواهب الاوبرا.. صور

"وش في وش".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

سميحة أيوب.. طارق الشناوي يكشف خطأً مدونًا عن مسيرتها بمنهج الصف السادس الابتدائي

"فوي فوي فوي".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. صور

ابنة محمد فريد تكشف عن تعرض والدها لأزمة صحية

خالد جلال ينعى المخرج المسرحى حمدى طلبة

تشييع جثمان الفناة نجاح سلام في بيروت.. اليوم
الجريدة الورقية