أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه صباح اليوم السبت

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في ماكينات الـ ATM استقرارًا وثباتا، وذلك منذ اجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس الماضي، وجاءت سعر اليورو نحو 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية خلال متستهل التداولات الصباحية اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم السبت في ماكينات الـATM

العملات

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.57 جنيه للبيع، و37.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.06 جنيه للبيع، و99.72 جنيه للشراء .