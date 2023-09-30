ظهور حالات اشتباه لحمى الضنك في قرية العزية بأسيوط

كشف مصدر رفيع المستوى بالقطاع الطبي بأسيوط، عن ظهور حالات حميات شديدة بقرية العزة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، يشتبه في إصابتها بمرض حمى الضنك.

ظهور حالات اشتباه لحمى الضنك بقرية العزية بأسيوط

وأوضح المصدر لـ«الوفد»، أن تفشي الحميات وظهور حالات إصابة بين سكان قرية العزية بمحافظة أسيوط حدث منذ نحو 15 يومًا، وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العلاجية والوقائية لسكان القرية

وأضاف المصدر أنه تم أخذ عينات من المرضى وتم رش البعوض في القرية باكملها وفي القري المجاورة، فيما تم تثقيف المواطنين والتأكيد على النظافة العامة والشخصية.

وأكد المصدر أن حالات الحمى المصابة تتراوح بين حمى التيفوئيد وداء البروسيلات والاشتباه في حمى الضنك، ويتم انتظار نتائج العينات المخبرية.

جانب من عملية التعقيم لقرية العزية