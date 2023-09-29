خلافات الجيرة ..كشف حقيقة فقأ عين فتاة بمدينة السلام

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات مفادها قيام مسجل خطر بفقأ غين فناة في منكقة السلام بسب تجارة المخدرات، وتبين خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم وآخرين بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (جارى ضبطه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت حبسهم على وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلا م أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها المذكورة بالخبر (ممرضة، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين وإشتباه كسر بالأنف، بالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين.. وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (جارى ضبطه).