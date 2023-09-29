سميحة أيوب ضمن «شخصيات مؤثرة» لمناهج الصف السادس الابتدائي|مصدر من التعليم يكشف السبب

تسببت الفنانة سميحة أيوب في حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إدراك شخصيتها ضمن مناهج التعليم الأساسي، وسرعان ما تصدر اسمها محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

سميحة أيوب

سميحة أيوب ضمن مناهج الصف السادس الابتدائي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد المناهج الدراسية للصف السادس الابتدائي يتحدث عن الفنانة سميحة أيوب.

جاءت المعلومات عن مسيرة سيدة المسرح العربي تحت عنوان «شخصيات مصرية مؤثرة»، وتم التركيز على دورها في فيلم «تيتة رهيبة».

سميحة أيوب

أهم المعلومات عن سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي:

ولدت سميحة أيوب في القاهرة عام 1932، درست التمثيل في المعهد العالي للسينما وتخرجت في عام 1952.

تولت سمحية أيوب إدارة المسرح المصري الحديث والمسرح القومي المصري بجانب مهنة التمثيل، شاركت في أول أعمالها وهو مسلسل إذاعي وهي في سن الـ15 وتمكنت بموهبتها الاستثنائية من بث الروح في الشخصيات باستخدام صوتها فقط.

لمعت سمحية أيوب في مختلف الشخصيات المركبة التي أدتها، الشريرة والطيبة والضعيفة والقوية، وكرست مسيرتها لتثقيف جمهورها وتنويرهم لا ترفيههم فحسب، لذلك حرصت على تقديم الأدوار الهادفة التي تحمل رسالة، وشاركت في أكثر من 300 عمل.

سميحة أيوب

مصدر من التعليم يكشف أسباب إدارج شخصية سميحة أيوب في مناهج الوزارة:

كشف مصدر من وزارة التربية والتعليم لـ "بوابة الوفد" الإلكترونية، عن أسباب إدراج الفنانة سميحة أيوب لمناهج الوزارة، موضحًا أن النجمة هي سيدة المسرح العربي، وكان لابد من وجودها في المناهج لتعليم الأطفال والشباب عن الشخصيات التي أثرت في الفن المصري.

قال المصدر: “إن شخصية سميحة أيوب موجودة في منهج الصف السادس الابتدائى في كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح، وهو كتاب يتضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب بالصف السادس الابتدائي بالمناهج المطورة بنظام التعليم الجديد”.

أوضح المصدر، أنه أمر طبيعي ولابد من وجود نماذج فنية داخل مناهج تعليم الوزارة، كما أن هناك الكثير من الشخصيات المصرية الفنية المؤثرة والتي لها دور وتاريخ طويل تم إدراجهم في المناهج الدراسية، وهذا الأمر ليس بجديد في المقررات الدراسية.