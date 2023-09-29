حقيقة تدريس سيرة الفنانة سميحة أيوب في الصف السادس الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تدريس سيرة الفنانة سميحة أيوب بمناهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الصورة المتداولة للفنانة سميحة أيوب ليست في مادة اللغة العربية أو التاريخ مادة الدراسات لمناهج الصف السادس الابتدائي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم إضافة نبذة مختصرة ومعلومات عن شخصية الفنانة سميحة أيوب، ضمن الأنشطة والمهارات المقررة على طلاب الصف السادس الابتدائي.



وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الفنانة سميحة أيوب من الشخصيات التي أثرت في المسرح المصري والعربي، وهي ملقبة بسيدة المسرح العربي، كما أنها نموذج وحالة خاصة لها دور تاريخي وكبير في المسرح.

مناهج الصف السادس الابتدائي

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع مناهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ضمن نظام التعليم الجديد.

وينطلق قطار نظام التعليم الجديد إلى الصف السادس الابتدائي العام الدراسي الجديد 2023-2024 لتنتهي تطوير المرحلة الابتدائية بالكامل.

ويبدأ العام الدراسي الجديد غدا السبت في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بالمحافظات التي تعمل يوم السبت، وفي بقية المحافظات يوم الأحد.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم بتخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين طلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية لمنع الازدحام.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى توريد 93 في المائة من الكتب الدراسية للمديريات التعليمية قبل بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الكتب الدراسية ستصل قريبًا إلى المديريات التعليمية استعدادًا لتوزيعها على طلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تحميل الكتب الدراسية على موقع الوزارة إلكترونيًا بصيغة PDF ليسهل على الطلاب تحميلها والاطلاع عليها.

ونوه وزير التربية والتعليم بسعى الوزارة لتقليل حجم الكتب الدراسية ووضع روابط إلكترونية فى ظل التحول الرقمى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من خلال الروابط الموجودة في الكتب الدراسية يستطيع الطالب الدخول من خلالها والاطلاع على مواد إثرائية تساعده على التعلم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إتاحة مواد تعليمية رقمية كثيرة جدًا على المنصات الرقمية لشرح الكتب الدراسية وبنك المعرفة قام بإعدادها كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.