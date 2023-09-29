ختام مباريات الدور الأول لدورى مراكز الشباب بأسيوط "النسخة العاشرة"

اختتمت مديرية الشباب والرياضة “ الاداره العامه للشباب ” اخر مبارايات الاسبوع الثالث من ( الدور الاول ) من دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة أسيوط ،بمشاركة ١٦ فريق على مستوي المحافظة مقسمين الي اربع مجموعات

حيث كانت لقاءات الاسبوع الثالث بين مركز شباب ريفا وفريق مركز شباب الزاويه الجديدة و اسفر اللقاء عن فوز مركز شباب الزاويه الجديدة ٤/ ١ كما واجه فريق مركز شباب الغنايم فريق مركز شباب الزاويه القديمة واسفر اللقاء عن فوز فريق الغنايم ١ / ٠ وكماالتقى فريق مركز شباب الفتح مع مركز شباب اولاد سراج ، واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب الفتح ٤/ ١ وفريق مركز شباب عرب الاطاوله مع فريق مركز شباب الواسطي واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب الواسطي ١ /٠ وفريق مركز شباب تناغا مع فريق مركز شباب ببلاو ، علي واسفر اللقاء فوز فريق ببلاو ٢ / ١ زكما واجه فريق مركز شباب قصير العمارنه فريق مركز شباب صنبو واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب صنبو ١/ ٠ زكما التقى فريق مركز شباب منفلوط مع فريق مركز شباب النواوره، واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب النواورة ٢/ ١ واختتمت فعاليات الاسبوع بلقاء فريق مركز شباب ابنوب وفريق مركز شباب جحدم على واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب ابنوب ٣/ ٠

هذا وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة

وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

ختام مبارايات "الدور الاول "لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة