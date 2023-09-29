محطة الجمعيات العمومية لانتخاب مجلس جديد تصل مركز شباب الحواتكة بمنفلوط

واصلت اداره شباب منفلوط انعقاد الجمعيه العموميه العاديه انتخاب مجلس إدارة كامل لمركز شباب الحواتكة التابع لاداره شباب منفلوط وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت اشراف وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط ورئيس اللجنه العليا للجمعيات العمومية لمراكز الشباب

وبحضور أعضاء اللجنة العليا عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب وماهر حلمي مرجان مدير الشئون الماليه والاداريه بالمديريه ومحمد السباعي مدير اداره الهيئات بالمديريه ورمضان سيد طنطاوي مدير إدارة الشئون القانونيه بالمديريه وعاطف محمد علي معاون وكيل الوزاره للشباب وفي حضور اللجنه الفرعيه المشرفه على انعقاد الجمعيه العمومية العاديه ممثله في محمد ثابت محمد مدير الادارة ورجب محمد إسماعيل عضو قانوني ووليد احمد هاشم مسئول الهيئات بالمديرية وعماد الدين عبد السلام مسئول هيئات بالادارة وعبد الباسط عبد الرحمن مسؤل التفتيش المالي بالمديرية

بدأت اللجنه حيث بلغ عدد الأعضاء من لهم حق الحضور٣٩٩ عضو وتم حضور ١٩١ عضو وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية

محطة الجمعيات العمومية لانتخاب مجلس جديد تصل لمركز شباب الحواتكة بمنفلوط