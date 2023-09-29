وصل قطار الجمعيات العمومية لمراكز شباب اسيوط لمحطته بمركز شباب الشاميه إدارة شباب ساحل سليم وحيث إنعقاد الجمعيه العمومية العاديه لانتخاب مجلس الإدارة لدورة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧ م بمقر مركز الشباب .

إنعقدت الجمعية تحت رعاية د علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ، ورئيس اللجنة العليا ،وبحضو محمد السباعي مدير عام الهيئات ،و ماهر مرجان مدير الشئون الماليه واللجنة الفرعية المشرفة على الإنتخابات ممثلة في هانى عبدالمنعم مدير اداره شباب ساحل سليم ومحمد عبدالرازق مسؤل هيئات الاداره واحمد عبدالوهاب مسؤل هيئات المديريه ورجب محمد إسماعيل مسؤل الشؤون القانونية وحنان محمد عبدالله مسؤل تفتيش مالي المديريه

بدأت اللجنة في جمع التوقيعات حيث ان عدد من لهم حق التصويت ٢٨١ عضو وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابية وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ورئيس اللجنة العليا للجمعيات العمومية بمراكز الشباب .

حيث اكتمل النصاب القانوني وانتهاء اجراءات الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءا بحضور عدد ٢١٤ عضوا من الاعضاء الذين لديهم حق الحضور واسفرت الانتخابات عن الآتي عدد الأصوات الصحيحة ٢٠٧ صوت وعدد الأصوات الباطله ٧ أصوات وفاز بمنصب الرئيس كريم رمضان نظير وحصل على ٩٧ صوت ومنصب النائب احمد محمود الرزيقى وحصل على ١١٨ صوت ومنصب آمين الصندوق حسن عبدالرازق ابو العلا وحصل على ١٢٠ صوت وحيث كان قد فاز بالتزكيه الخمسة أعضاء تحت السن.

نجاح الجمعية العمومية لمركز شباب الشامية بساحل سليم تحت السن بالتزكية