"تشجير وطلاء الأرصفة" بمركز شباب الشهيد أحمد عبد التواب بأسيوط

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممارسة الأنشطة المجتمعية في أنحاء محافظات الجمهورية، عمليات التشجير وأعمال الدهانات، وطلاء الأرصفه والأبنية الحضارية

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب في المحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية وبمشاركة٣٠ شاب وفتاة من المتطوعين من انديه التطوع والفتاة بمحافظة أسيوط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط (الاداره العامه للشباب) المشروع المجتمعى "تشجير وطلاء الأرصفه والاعمدة، وذلك بمركز شباب الشهيد احمد عبد التواب بفزاره

حيث يهدف المشروع إلي خلق جيل قادر على مواجهه المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها ، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبه للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.

والجدير بالذكر أن عمليات التشجير تاتى فى إطار مكافحة التغيرات المناخية وتؤكد علي الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في خدمه المجتمع وتوعية الشباب وتعريفهم بقيمة الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وتطوير مراكز الشباب والاندية الرياضية والشبابية .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور /أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب