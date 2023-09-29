انطلاق دورى مراكز الأنديه الرياضية فى خماسي كرة القدم بديروط

انطلقت بإدارة شباب ديروط فاعليات اللقاءات الرياضية، في خماسي كرة القدم بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة، وذلك بمركز شباب نزله عبداللاه، بمشاركة مراكز الشباب.

وشهدت بداية اللقاءات منافسات شرسة بين الفرق المشاركة وأسفرت النتائج عن فوز مركز شباب نزلة عبد اللاه على مركز شباب مساره ٤-٢، وفوز مركز شباب الهوعل على مركز شباب امشوا بنتيجة ٦-٠، وكذلك فوز مركز شباب ديروط المدينة على مركز شباب أبي الهدر بنتيجة ٢-٠، وفوز مركز شباب جرف سرحان على مركز شباب ديروط الشريف بنتيجة ٣-٠

يأتي تنظيم اللقاءات في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيا في مختلف الألعاب ومنحهم فرصة الانضمام إلى المنتخبات القومية

جاء ذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضة بأسيوط. وإشراف أحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة.

انطلاق دورى اللقاءات الرياضية لمراكز الانديه الرياضية فى خماسي كرة القدم بديروط