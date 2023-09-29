برلمان أسيوط يختتم الجلسة الحوارية حول التصدى للشائعات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط " ادارة البرلمان والتعليم المدنى" فاعليات الجلسة الحواريه حول اهمية تصدى الشباب للشائعات تحت شعار “ اتاكد قبل ماتشير ” شارك فى هذه الجلسه 100 شاب وفتاه من اعضاء الهيئات الشبابيه التابعه لادارات شباب “ صدفا والغنايم وأبوتيج ”

تناول اللقاء الحواري دور الشباب في التصدي للشائعات، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعى، التي أصبحت إحدى أهم وسائل التأثير على الرأي العام، وتوجيهه فى كثير من الأحيان، وأنها تعتبر سلاحاً ذو حدين، وأرضاً خصبة لنشر الشائعات والترويج لها، خاصة أن هذه المواقع أصبحت متاحة للجميع، مع تزايد أعداد من يمتلكون حسابات على تطبيقات الفيس بوك و تويتر وتيك توك، وغيرها من التطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية

كما تم التأكيد على الشباب بضرورة تحرى صحة الخبر من عدمه قبل الاستجابة لنشر خبر على مواقع التواصل أو التفاعل معها، والتى قد يكون مصدرها لجان إلكترونية موجهة للتأثير على الرأى العام أو إثارة الجدل والفتن، وهنا يأتى دور الشباب الواعى المثقف الذي يستطيع أن يوقف الشائعة عنده، ويتصدى لها بصحيح المعلومات.

حاضر اللقاء/خالد تغيان عضو وحدة تصدوا معنا بوزارة الشباب والرياضة وتهدف الورش التدريبية الى توعية الشباب بخطورة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي بإعتبارها أحد عناصر حروب الجيل الرابع .

وتستهدف الشباب من الجنسين على مستوى المراكز والهيئات الشبابية والرياضية بهدف نشر آليات التوعية بتداعيات الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي .

وأكد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن المديرية مستمرة فى تنفيذ سلسلة من اللقاءات الحوارية مع الشباب ضمن البرامج الصيفية التي تقدمها إدارة البرلمان والتعليم المدنى، لأعضاء برلمان الشباب وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمراكز الشباب

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القياده السياسيه لمواجهة التحديات والتهديدات المتلاحقه التى تواجه الدوله المصريه وخاصة حروب الجيل الرابع والخامس وتفعيل دور وزارة الشباب والرياضه فى استثمار الطاقات الشبابيه وتاهيلهم لمواجهة كافة التحديات التى تواجههم من خلال اعداد جيل واع قادر على مواجهة التحديات والشائعات بالفكر المستنير

نظمت الندوة تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ،وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزاره ،ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب

برلمان أسيوط يختتم فعاليات الجلسة الحوارية حول التصدى للشائعات

برلمان أسيوط يختتم فعاليات الجلسة الحوارية حول التصدى للشائعات

برلمان أسيوط يختتم فعاليات الجلسة الحوارية حول التصدى للشائعات

برلمان أسيوط يختتم فعاليات الجلسة الحوارية حول التصدى للشائعات