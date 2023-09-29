ختام مباريات الأسبوع الثانى لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة

انطلقت اخر مباريات الاسبوع الثاني من "الدور الأول" من دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة أسيوط، بمشاركة 16 فريقا على مستوي المحافظة مقسمين الي اربع مجموعات

وبدأت لقاءات الاسبوع الثانى بين مركز شباب الغنايم وفريق مركز شباب ريفا، علي ملعب مركز شباب درنكة، وأسفر اللقاء عن فوز مركز شباب الغنايم 0/2

كما واجه فريق مركز شباب الزاويه الجديدة فريق مركز شباب الزاوية القديمة على ملعب مركز شباب درنكه واسفر اللقاء عن تعادل الفريقين 1/1.

كما التقى فريق مركز شباب الفتح مع مركز شباب عرب الاطاوله، علي ملعب مركز شباب الوسطى واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب الفتح ٠/٢

وفريق مركز شباب الواسطي مع فريق مركز شباب اولاد سراج على ملعب مركز شباب الواسطي واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب الواسطي ١/٣ بثلاثة اهداف مقابل هدف للفريق اولاد سراج

وفريق مركز شباب صنبو مع فريق مركز شباب ببلاو ، علي ملعب مركز شباب بني مر واسفر اللقاء تعادل الفريقين ١ / ١

كما واجه فريق مركز شباب قصير العمارنه فريق مركز شباب تناغه على ملعب مركز شباب بني مر واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب تناغه ٠/٢

كما التقى فريق مركز شباب جحدم مع فريق مركز شباب النواوره، علي ملعب مركز شباب ساحل سليم واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب النواورة ٢/٦

واختتمت فعاليات الاسبوع الثانى بلقاء فريق مركز شباب ابنوب وفريق مركز شباب منفلوط على ملعب مركز شباب ابنوب واسفر اللقاء عن فوز مركز شباب منفلوط ٠/١

والجدير بالذكر أن مباريات دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة انطلقت في العاشر من سبتمبر الجاري ع مدار أربعة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع وتستمر حتي نهاية الدوري

هذا وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

ختام مبارايات الاسبوع الثانى لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة

ختام مبارايات الاسبوع الثانى لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة