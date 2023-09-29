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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مركز شباب بنى زيد يتجمل بيد طلائع أسيوط

مركز شباب بنى زيد
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة “ إدارة الطلائع ” مشروع معسكر خدمة عامة للطلائع بمركز شباب بني زيد التابع لإدارة الفتح، شارك في المعسكر عدد 25 طليع وطليعه من أعضاء المركز

بدأت فعاليات المعسكر بتقسيم الطلائع المشاركين إلي مجموعات، حيث قامت مجموعة بتنظيف وتطهير المركز، ومجموعة أخرى بعمل تطهير للشجر وجمع المخلفات في مكانها الصحيح، بعيدًا عن المركز، ومجموعة اخري لنظافة وتجميل محيط المركز.

وفي نهاية المعسكر استمع الطلائع لمحاضرة عن البيئة وكيفية الحفاظ عليها أعقب ذلك توزيع حافز نقدي لتشجيع الطلائع المشاركين على المشاركة المجتمعية

يهدف المعسكر إلى أستثمار أوقات فراغ الشباب والنشء، خصوصًا مع اقتراب نهاية الاجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم في العمل الجماعي والتفكير الابتكاري، والاستمتاع بالألعاب الترفيهية والترويحية، بالإضافة الى تشجيع الطلائع على المشاركة وتنمية الاحساس بالمسئولية اتجاة المجتمع المحيط، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
مركز شباب بنى زيد يتجمل ويتزين بيد طلائع اسيوط
الجريدة الورقية