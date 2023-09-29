تنفيذ ثانى فاعليات الصالون البرلماني لشباب أسيوط

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط " ادارة التعليم المدنى" تنفيذ فعاليات الخطه الصيفيه تحت شعار “ صيف شبابنا ” حيث نفذ “ اللقاءالثانى” من فعاليات الصالون البرلماني لاعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ علي مستوي الادارات الفرعيه لمحافظة اسيوط .

حيث انطلقت ثانى هذه الفعاليات من مركز شباب الشامية بإدارة ساحل سليم بمشاركه عدد 80 شاب وفتاه يمثلون الشعب البرلمانيه لاعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ بالهيئات الشبابيه التابعه للأداره

بدا اللقاء بجلسه حواريه حول اهمية دور الشباب في المشاركه السياسيه لترسيخ قيم الديمقراطيه من خلال الممارسه العملية بنموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ

شرح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيه بمصر - تطور الحياه النيابيه في مصر منذ دستور 23وحتى التعديلات الدستوريه والهدف من هذه التعديلات – دور التعدديه الحزبيه في دعم الديمقراطيه وتاثيرها في الحياه النيابيه وتم بعد ذلك عمل حوارات مع الحضور من الساده النواب الحاضرون حول كيفية اجراء المناقشات وتقديم الاسئله وطلبات الاحاطه والاستجوابات وكيفية تقديمها للساده المسئولين تحت قبة البرلمان .

عرض اهم ما يقدمه النائب من خدمات لابناء القريه او المركز او المدينه التى يعيش فيها ومناقشة بعض من مواد اللائحه الداخليه لمجلس النواب المصرى (الاجهزه البرلمانيه للمجلس ) وتم بعد ذلك تم طرح باب الاسئله من الساده الحضور حول صحة انعقاد الجلسات بالمجلس – الحصانه البرلمانيه – خروج الاعضاء عن حدود اللياقه فى المجلس ودور لجنة القيم – كيفية الترشح لعضوية اللجان

حاضر فى هذا اللقاء الدكتور مصطفى حسن محمد سنوسى مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق المدنى بكلية الحقوق – جامعة اسيوط

جاء ذلك تحت رعايه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وتوجيهات د علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب .

برلمان أسيوط ينفذ ثانى فاعليات الصالون البرلماني بشباب اسيوط

برلمان أسيوط ينفذ ثانى فاعليات الصالون البرلماني بشباب اسيوط

برلمان أسيوط ينفذ ثانى فاعليات الصالون البرلماني بشباب اسيوط