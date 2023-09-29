انطلاق دورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة بإدارة شباب الغنايم

انطلقت بإداره شباب الغنايم فعاليات اللقاءات الرياضية لدورى الاندية والأحياء الشعبية مرحلة القطاعات ،في خماسي كرة القدم بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة ، وذلك بمركز شباب الغنايم، بمشاركة مراكز الشباب التابعة لإدارة صدفا والغنايم

حيث شهد بداية اللقاءات منافسات شرسه بين الفرق المشاركة واسفرت النتيجة عن فوز مركز شباب صدفا على مركز شباب اولاد محمد ٢-٠ ، وتعادل كلا من مركز شباب حى بحرى والبلايزة بنتيجة ١-١،وكذلك التعادل بين مركز شباب البلايز الجديدة واولاد محمد بنتيجة ٣-٣،وفوز مركز شباب البلايزه الجديدة على حى بحرى بنتيجة ١-٢

يأتي تنظيم اللقاء فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية الى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة الى إكتشاف الموهوبين رياضيا فى مختلف الالعاب ومنحهم فرصة الانضمام الى المنتخبات القومية

جاء ذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه،توجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضة باسيوط. واشراف احمد السويفي وكيل المديريه للرياضة.

انطلاق فعاليات دورى الأحياء الشعبية والانديه الصغيرة مرحلة القطاعات بادارة شباب الغنايم

انطلاق فعاليات دورى الأحياء الشعبية والانديه الصغيرة مرحلة القطاعات بادارة شباب الغنايم

انطلاق فعاليات دورى الأحياء الشعبية والانديه الصغيرة مرحلة القطاعات بادارة شباب الغنايم