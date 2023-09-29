عاجل
سعد الدين إبراهيم.. عرّاب التمويلات الخارجية رحيل نجم Harry potter .. وداع مؤثر لـ مايكل جامبون على طريقة أفلام الفانتازيا
الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مبادرة "مصر بلا غرقى" تغلق حمام سباحة نادي ديروط الرياضي

مبادرة مصر بلا غرقى
مبادرة "مصر بلا غرقى"

تابعت لجنة أنيب فيها أحمد السويفي وكيل المديريه للرياضة فى أسيوط، بمرافقة عز الدين درويش عضو اتحاد الغوص والإنقاذ، وحسين احمد مسؤول الازمات والكوارث، ورمضان عبدالمولي مدير الشئون القانونية لمتابعة حمام سباحة نادي ديروط الرياضي.

وطبقا لتقرير اللجنة أنة غير مطابق الاكواد وعوامل السلامة ،قرر جاد غلق حمام السباحة لحين توافر عوامل الأمن والسلامة ومطابقة الاكواد

جاء ذلك في اطار حرص واهتمام الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه نحو تفعيل دور و استدامه المبادره القوميه "مصر بلا غرقي "حفاظا على سلامه وصحه المواطن المصري ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ لوضع الضوابط اللازمه لضمان تطبيق الكود المصري لتامين المسطحات المائيه " حمامات السباح

مبادرة
مبادرة " مصر بلا غرقي " تغلق حمام سباحة نادي ديروط الرياضي
مبادرة
مبادرة " مصر بلا غرقي " تغلق حمام سباحة نادي ديروط الرياضي
مبادرة
مبادرة " مصر بلا غرقي " تغلق حمام سباحة نادي ديروط الرياضي
الجريدة الورقية