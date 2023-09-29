مبادرة "مصر بلا غرقى" تغلق حمام سباحة نادي ديروط الرياضي

تابعت لجنة أنيب فيها أحمد السويفي وكيل المديريه للرياضة فى أسيوط، بمرافقة عز الدين درويش عضو اتحاد الغوص والإنقاذ، وحسين احمد مسؤول الازمات والكوارث، ورمضان عبدالمولي مدير الشئون القانونية لمتابعة حمام سباحة نادي ديروط الرياضي.

وطبقا لتقرير اللجنة أنة غير مطابق الاكواد وعوامل السلامة ،قرر جاد غلق حمام السباحة لحين توافر عوامل الأمن والسلامة ومطابقة الاكواد

جاء ذلك في اطار حرص واهتمام الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه نحو تفعيل دور و استدامه المبادره القوميه "مصر بلا غرقي "حفاظا على سلامه وصحه المواطن المصري ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ لوضع الضوابط اللازمه لضمان تطبيق الكود المصري لتامين المسطحات المائيه " حمامات السباح

مبادرة " مصر بلا غرقي " تغلق حمام سباحة نادي ديروط الرياضي

مبادرة " مصر بلا غرقي " تغلق حمام سباحة نادي ديروط الرياضي