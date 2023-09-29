رحيل نجم Harry potter .. وداع مؤثر لـ مايكل جامبون على طريقة أفلام الفانتازيا

أقام جمهور سلسلة أفلام هاري بوتر Harry potter، مظاهرة في حب النجم العالمي مايكل جامبون، والذي اشتهر ألبس دمبلدور خلال الأحداث، وذلك خلال تشييع جنازته، ورحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، بعد فترة من الصراع مع المرض .

وودع عشاق الفنان مايكل جامبون والشهير بـ"ألبس دمبلدور" على طريقة أحد مشاهد فيلم الفانتازيا الشهير هاري بوتر Harry potter ، تعبيرًا عم مدى حزنهم وتأثرهم برحيله الذي شكل صدمة كبيرة لمحبيه وجمهوره .

مايكل جامبون

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية مجموعة صور للمئات من جمهور مايكل جامبون، وظهروا خلالها برفعون أيديهم إلى السماء حاملين العصا السحرية في مشهد خيالي وكأنهم يوثقون حزنهم على رحيله مثلما جاء موت شخصية "ألبس دمبلدور" التي جسدها خلال أحداث فيلم هاري بوتر، وحرصوا على تخليد ذكراه إلى الآبد.

سبب وفاة الممثل مايكل جامبون

رحل الممثل البريطاني-الإيرلندي مايكل جامبون، الذي اشتهُر بدور “ألبس دمبلدور” في ستة من أفلام هاري بوتر الثمانية، أمس الخميس داخل المستشفى عن عمر يناهز 82 عامًا .

وقالت عائلته في بيان “بحزن شديد نعلن رحيل السير مايكل جامبون”، مضيفة “مايكل الزوج والأب الحبيب، توفي بسلام في المستشفى محاطاً بزوجته آن وابنه فيرجوس، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي”.

وداع مايكل جامبون

الفنان العالمي مايكل جامبون

وقد فاز جامبون بأربع جوائز بافتا في التلفزيون وبجائزة أوليفييه خلال مسيرته التمثيلية التي امتدت لعقود عبر التلفزيون والسينما والإذاعة والمسرح، والتي تُوجت بدوره المحبوب كمدير لمدرسة هوجورتس السحرية في سلسلة هاري بوتر.

مايكل جامبون

بدأ جامبون، المولود في أيرلندا، مسيرة تمثيلية لامعة في المسرح، حيث ظهر لأول مرة على الخشبة في مسرحية “أوتيلو” على مسرح جيتس في العاصمة الأيرلندية دبلن عام 1962.

وحقق شهرة في بريطانيا بلعبه دور المحقق الفرنسي في مسلسل “ماغريه” على قناة “آي تي في”، وفي 1986 عن تأديته دور فيليب مارلو في مسلسل “ذي سينغينغ ديتيكتيف” لكاتب السيناريو دينيس بوتر.

فيلم هاري بوتر

لكن المحطة الأبرز في مسيرته تبقى تأديته شخصية “دمبلدور” في أفلام “هاري بوتر” التي حظيت بشعبية كبيرة، بدءاً من فيلم “هاري بوتر أند ذي فيلوسوفرز ستون” عام 1997، وحصل غامبون على وسام فارس لمساهمته في قطاع الترفيه في عام 1988

مايكل جامبون

علاقات عاطفية في حياة مايكل جامبون

تزوج نجم Harry potter مرة وعشق مرة ثانية، في البداية تزوج من عالمة الرياضيات المتقاعدة السيدة آن في عام 1962، وانجبا ابنهما فيرجوس، والذي يعمل حاليًا كخبير في الخزف ويظهر أيضًا في برنامج التحف الترويجية عبر قناة BBC.

وأحب في المرة الثانية ممثلة تدعى فيليبا، تعرفا منذ عام 2000، عندما عملا معًا في فيلم Longitude، الذي لعب فيه دور صانع الساعات جون هاريسون في القرن الثامن عشر، وعقب مرور عام على لقائهما، كان يقدمها علنًا على أنها صديقته لأعضاء فريق التمثيل وأنجبا طفلين، فيما ظلت علاقتهما مستمرة بينما كان لا يزال متزوجًا من الزوجة الأولى، وقيل أنها تقبلت هذا الترتيب وكونها باتت المرأة الثانية في حياة الممثل الراحل.

مايكل جامبون

وقسم الممثل مايكل جامبون، وقته بين العائلتين، حيث كان يتنقل من لندن إلى مقاطعة كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحرك بين المنزلين ويقود مجموعة من السيارات الرياضية بما في ذلك فيراري ومرسيدس وأودي R8 التي تبلغ سرعتها 178 ميلًا في الساعة والتي كان يعتبرها مصدر الفخر والسرور بالنسبة إليه.

كان "جامبون" يحرص على اختيار ألفاظه عندما يتعلق الأمر بحياته الخاصة، حيث أجاب ذات مرة عن سؤال بشأن عائلته «ما هي الزوجة؟» عندما سُئل عن زواجه.

انتشر في السنوات الماضية، منذ عام 2019، أن الممثل البريطاني العالمي تم استبعاده من مسلسل كوميدي جديد بسبب الاشتباه في إصابته بمرض الزهايمر، خاصة بعد نسيانه كلمات دوره لأكثر من مرة، وهو ما كشفته صحيفة ديلي ميل في هذا العام.

مايكل جامبون

وقالت الصحيفة إن جامبون، الشهير بتأديه دور الساحر العجوز «دمبلدور» في سلسلة «هاري بوتر» كان يشارك في المسلسل الكوميدي «بريدرز»، ولكن تم استبعاده على الرغم من أن الفحوصات كشفت عن عدم إصابته بالزهايمر، إلا أنه كان يحرص على استخدام سماعات أثناء التمثيل، وذلك لمساعدته في التواصل مع موجه أو ملقن في حال نسي كلماته، وقبل 4 سنوات من تلك المعلومات التي تناثرت بين الصحف ، كشف الممثل أنه ينوي اعتزال التمثيل، لأنه لا يستطيع تذكر كلمات دوره.