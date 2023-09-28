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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وداعاً "مايكل جامبون".. أبرز أساطير فيلم هاري بوتر عن عمر 82 عاما

مايكل جامبون
مايكل جامبون

رحل مايكل جامبون، نجم سلسلة هاري بوتر عن عمر يناهز 82 عاماً، وهو الممثل الحائز على جائزة أوليفييه، ومن أشهر شخصياته شخصية ألبوس دمبلدور في سلسلة هاري بوتر.

مايكل جامبون

وفاة مايكل جامبون

جاء في بيان عن زوجته ليدي جامبون وابنه فيرجوس عن وفاته: "لقد شعرنا بالصدمة عندما نعلن عن خسارة السير مايكل جامبون توفي الزوج والأب الحبيب مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرجوس بجانب سريره، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي وكان مايكل يبلغ من العمر 82 عامًا و نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت المؤلم ونشكركم على رسائل الدعم والحب التي أرسلتموها".

أطلق علي مايكل جامبون لقب "الجامبون العظيم" ونال إعجاب أجيال من زملائه الممثلين، وقد برع في مسرحيات عديدة.

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