الأهلي يقسو على سان جورج برباعية في دوري أبطال أفريقيا

نجح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبيه في تخطى عقبة سان جورج الإثيوبي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المواجهة التى جمعتهما بإياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

أحداث المباراة

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق محمد مجدى قفشة بالدقيقة 10 من أحداث الشوط الاول عن طريق ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الفريق الإثيوبي.

وأضاف الهدف الثاني للمارد الأحمر، محمود كهربا، عن طريق ضربة جزاء سددها ببراعة لتسكنت شباك سان جورج وتعلن الدقيقة 34 عن الهدف الثاني للأحمر.

وعززبالهدف الثالث لفريق الأهلي، اللاعب محمد مجدى قفشة، عن طريق عرضية من الجهة اليسرى سددها بطريقة مميزة فى عكس اتجاه الحارس لتعلن الدقيقة 39 عن الهدف الثالث .

وإختتم محمود عبد المنعم كهربا الهدف الرابع للمارد الأحمر والثاني له في المباراة، عن طريق رأسية سددها ببراعة لتسكنت شباك سان جورج في الدقيقة 62، لتنتهى المباراة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

الأهلي وسان جورج في الذهاب

وكان الأهلي قد تمكن من وضع قدمًا في دور المجموعات بالبطولة القارية، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا ومريحًا على منافسه في الإياب بثلاثية نظيفة.

وحصد لاعبو الأهلي العلامة الكاملة في مباراة الذهاب، بإحراز ثلاثية نظيفة دون رد، حيث نجح اللاعب حسين الشحات في إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول والمباراة.

وعزز نفس اللاعب النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني والمباراة، وعاد اللاعب أحمد عبد القادر ليسجل الهدف الثالث لتأكيد فوز النادي الأهلي بالمباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

ولعب الأهلي أمام سان جورج بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.