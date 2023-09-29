احتفالية كبرى في الأهلي بـ "اليوم العالمي للقلب" بالتعاون مع الجمعية المصرية الإفريقية

شارك النادي الأهلي في الاحتفال باليوم العالمي للقلب، الذى يوافق يوم 29 سبتمبر، وذلك بالشراكة مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، في احتفالية كبرى أقيمت داخل فرع النادي بالقاهرة الجديدة.

جاءت شراكة الجمعية المصرية الإفريقية لأمراض القلب للنادي الأهلي في هذه المناسبة بوصفه النادي الأكبر في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وتعزيزًا لدوره المجتمعي الكبير، تماشيًا مع دوره البارز على المستوى الرياضي، كما أنها تأتي ضمن الرؤية الشاملة لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو المجلس، لدعم صحة القلب والوقاية من أمراضه وإلقاء الضوء على أهمية الفحص الروتيني لقلب الرياضيين.

بدأت احتفالية اليوم العالمي للقلب داخل فرع النادي بالقاهرة الجديدة منذ الصباح الباكر، بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للأعضاء، وعمل رسم القلب، وتوزيع كتيب عن قلب الرياضيين، وتضمنت الفعاليات كذلك محاضرة تدريبية لأطقم الأجهزة الطبية والأعضاء على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، تحت إشراف الدكتور طارق الخولي، الذي استعان بـ«المانيكان الطبي» لإجراء التدريب بشكل عملي.

وأقيمت ندوة علمية بمناسبة الاحتفالية شارك فيها كل من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الطبية، والدكتور أحمد أشرف عيسى رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، والدكتور طارق الخولي أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة، والدكتورة أمل السيسي استشاري قلب الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتورة هند الهلالي أستاذ علم السموم بجامعة عين شمس، والدكتورة شيرين متولي استشاري التغذية العلاجية.

وفى ختام الندوة حرص الدكتور محمد شوقي على تبادل الدروع مع رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، وتم تكريم الأطباء المشاركين في الاحتفالية.

وأكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الطبية، أن مشاركة الأهلي في اليوم العالمي للقلب هي الأولى من نوعها داخل أي نادٍ رياضي، وأنها ستكون نواة لمشاركات طبية قادمة مع جهات مختلفة لخدمة أعضاء النادي الأهلي. وا نطلاقا من دوره المجتمعى بوصفه ليس ناديًا رياضيًّا فقط، لكنه مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية، وله دور فعال في المجتمع المحيط به، ودائما ما يتفاعل مع القضايا المحيطة به داخل الوطن.