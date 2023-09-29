نجم الأهلي السابق: هذا سر تألق إمام عاشور

تحدث أحمد عادل ، نجم الأهلي السابق ، عن سر تألق إمام عاشور لاعب الوسط في المباريات التي خاضها مع الفريق الأحمر بعد انضمامه قادماً من ميتيلاند الدنماركي.



أضاف عادل عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن عاشور ليس غريباً على لاعبي الأهلي لأنه لعب بجوارهم بالفعل في مباريات المنتخب الوطني.



وواصل أن النظام الذي فرضه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي داخل غرف ملابس الفريق ساعد عاشور على الانسجام سريعاً كما أن كولر واثق في قدراته.



وتابع إلى أن كولر يفعل ما كان يقوم به البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق مع الجيل الذهبي