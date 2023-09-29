حبس ديلر بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة،والتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس ديلر المخدرات بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأصدرت النيابة العامة من خلال التحقيقات قرارها السابق.

كماكشفت الأجهزة المختصة عن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة لفراغ بين الحواجز الخرسانية بأحد الكبارى أعلى ميدان المطرية والزعم بتسببه فى وقوع حوادث.

بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن الفراغ الموجود هو فتحة بالسور الخرسانى أعلى الكوبرى، وأنه تم إصلاحه.



كما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام شخصين يستقلان سيارة بسرقة الحاجز الحديدى الخاص بمحور المريوطية بالجيزة .



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة شخصين، مقيمان بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا ببيع المسروقات لكلاً من (صاحب مخزن خردة ، وسيدة) مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات 3 زوايا حديد، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.