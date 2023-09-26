التيار الكهربائي ينهي حياة شخص بشبين القناطر

لقي عامل مصرعه صعقه التيار الكهربائي في مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.

التيار الكهربائى.. ينهي حياة شخص بشبين القناطر

تلقى مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوفاة شخص صعقه التيار الكهربائي، وتم إخطار مدير أمن القليوبية، فانتقل رئيس مباحث المركز.

وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعى "ص م م"، 38 سنة، من منطقة الكوم الأحمر، وصعقه التيار الكهربائي وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفن الجثة بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.

مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بمنزله أثناء اللهو فى شبين القناطر

وفي واقعة أخري ، صرحت جهات التحقيق ، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء اللهو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ووافته المنية عقب وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.

كانت البداية بتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بسقوط طفل من الطابق الخامس بدائرة المركز.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وانتقل رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ش ا ش"، 5 سنوات، سقط من الطابق الخامس من سطح منزله أثناء اللهو وتوفى.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفنه بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.