وفاة صغير سقط من الطابق الخامس بمنزله في شبين القناطر

صرحت جهات التحقيق، بدفن جثمان صغير لقي حتفه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء اللهو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ووافته المنية عقب وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.

كانت البداية بتلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل من الطابق الخامس بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثمان لطفل يدعى "ش ا ش"، 5 سنوات، سقط من الطابق الخامس من سطح منزله أثناء اللهو وتوفى.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفنه بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.

وفاة شخص صعقه التيار الكهربائى بشبين القناطر

كما شهد مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.

تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بوفاة شخص صعقه التيار الكهربائي، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز.

وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعى "ص م م"، 38 سنة، من منطقة الكوم الأحمر، وصعقه التيار الكهربائي وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفن الجثة بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.