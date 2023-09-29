وكيل "رياضة أسيوط" يتفقد مركز شباب عرب مطير

قام د علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط بجولة تفقدية لمركز شباب عرب مطير وقد تابع في الزيارة ملعب النجيل الطبيعي وصالات الانشطة والمبني الإداري

شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط خلال الزيارة علي عوامل السلامة والصحة المهنية ،والاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية لمرافق المركز.

واضاف أن مركز الشباب لا بد أن يقوم بدور مجتمعي كبير بتعاونة مع المجتمع المحيط ،و الجهات الأخري في تنفيذ العديد من الفاعليات التي تخدم الشباب والنشيء ،وهذا ما تهدفة إليه وزارة الشباب والرياضة في الآونة الاخيرة لجعل مراكز الشباب مراكز مجتمعية.

وعلي صعيد آخر أحال جاد مديرالمركز وبعض العاملين للتحقيق للتهاون في الحفاظ علي مرافق المركز وصالات الأنشطة.

وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب مطير

وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد مركز شباب عرب مطير