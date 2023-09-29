وكيل الرياضة بأسيوط يتابع أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

استقبل د.علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بمكتبة بديوان المديرية لجنة الوزارة برئاسة دكتور محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمنشئات الرياضية، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

جاءت الزيارة للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات إستكمال أعمال الإحلال والتجديد، والعمل على تذليل العقبات أي تحديات تواجه إستكمال تنفيذ المشروع والانتهاء منه في المواعيد المحددة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمتابعة أعمال التجديد بمراكز شباب حياة كريمة فى مختلف أنحاء الجمهورية وذلك فى إطارخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد جاد على تعاون جميع الجهات المختصة ، للأنتهاء من أعمال التجديد في المواعيد المحددة مسبقاً وفقاً للاشتراطات اللازمة والضوابط القانونية ،لافتاً إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروع سواء عن طريق جولاته الميدانية أو تكليف لجان المتابعة بالمديرية على أرض الواقع ورفع تقارير دورية في هذا الشأن.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة فى تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية لتصبح لائقة بمن يرتادها من الشباب وغيرهم

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتابع أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتابع أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط