العمل: تدريب شباب البحيرة على مهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة البحيرة متابعت فعاليات الدورة التدريبية على مهنة مهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، والتي استفاد منها 14 متدرب ومتدربة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهني للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل واكسابها المهارات اللازمة لكل مهنة وفق احدث الأساليب العالمية وتوفير مزيد من فرص العمل لهم او مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على كافة برامج التدريب المهني التي توفرها المديرية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة او إدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة من حملة المؤهلات العليا او المتوسطة أو بدون مؤهل واختبار المهنة الراغبين في التدريب عليها من المهن المتاحة، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص، وحث الشباب على ضرورة العلاء من قيمة العمل الحر وريادة الأعمال باعتبارها السبيل إلى الوصول إلى الاماني والطموحات لكل شاب وطريق للتنمية المستدامة..