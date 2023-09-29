مناقشة مخاطر السوشيال ميديا.. ضمن معرض دمنهور السادس غداً

يشهد معرض الكتاب الدولي السادس بدمنهور إقبالا كبيرا ومتزايدا والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي في ضوء الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يتضمن على هامش الفعاليات غداً السبت خامس أيام المعرض عقد ندوة الساعة 10صباحاً بقاعات المؤتمرات عن مخاطر السوشيال ميديا و مباديء أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي و تأثيرهم على الأسرة و سوق العمل ويحاضر فيها م/ مصطفى متولى استشارى تحول رقمي و مدير مشروعات .

كما تتضمن فاعليات غداً لقاء ريادة أعمال لشباب الجامعات الساعه 2ظهراً ويحاضر فيه الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالاكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا.

بالإضافة إلى ندوة بعنوان فى حب مصر وذلك فى تمام الساعه 4 عصراً بقاعة المؤتمرات.

بجانب عقد مناقشة مفتوحة حول تحولات الشعر المصرى والموقف النقدى ويحاضر فيها صلاح اللقانى ومحمد الحناطى وعمرو الشيخ ويدير اللقاء بهجت صميدة.

كما تتضمن فاعليات اليوم الخامس لقاء فكرى يحاضر فيه الدكتور محمد أبو على - أستاذ النقد والبلاغة و يدير اللقاء الدكتور عصام وهبان وذلك الساعه 8 مساءً، بالإضافة إلى ندوة مشوار مع الكتابة للكاتب الروائى محمد اللبودى و ذلك الساعه 6 مساءا ويدير اللقاء الدكتور محمود القلينى.

كما تتضمن الفاعليات بيت ثقافة بدر وفقرة مقدمة للمواهب ويدير اللقاء عمرو عبد التواب وعبد الحميد الفراش وذلك الساعة 1 ظهراً وأيضاً قراءات سرديه و يدير اللقاء محمد هلال ريان.

وتختتم فعاليات اليوم بعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر دمنهور بالمسرح الروماني الساعه 8مساءاً