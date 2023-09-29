«تأكد قبل ما تشير» شباب أسيوط ينظم ندوة عن التصدى للشائعات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط " ادارة البرلمان والتعليم المدنى" بمركز شباب القوصيه اولى فاعليات الجلسات الحواريه حول اهمية تصدى الشباب للشائعات ومايصل اليهم من مفاهيم مغلوطه تحت شعار ( اتاكد قبل ماتشير ) وقد شارك فى هذه الجلسه 100 شاب وفتاه من اعضاء الهيئات الشبابيه التابعه لادارات شباب ( ديروط والقوصيه )

وتناول اللقاء الحواري دور الشباب في التصدي للشائعات، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعى، التي أصبحت إحدى أهم وسائل التأثير على الرأي العام، وتوجيهه فى كثير من الأحيان، وأنها تعتبر سلاحاً ذو حدين، وأرضاً خصبة لنشر الشائعات والترويج لها، خاصة أن هذه المواقع أصبحت متاحة للجميع، مع تزايد أعداد من يمتلكون حسابات على تطبيقات الفيس بوك و تويتر وتيك توك، وغيرها من التطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية

كما تم التأكيد على الشباب بضرورة تحرى صحة الخبر من عدمه قبل الاستجابة لنشر خبر على مواقع التواصل أو التفاعل معها، والتى قد يكون مصدرها لجان إلكترونية موجهة للتأثير على الرأى العام أو إثارة الجدل والفتن، وهنا يأتى دور الشباب الواعى المثقف الذي يستطيع أن يوقف الشائعة عنده، ويتصدى لها بصحيح المعلومات.

حاضر اللقاء عاطف محمد على معاون وكيل الوزارة والمدرب بوحدة تصدوا معنا بوزارة الشباب والرياضه وأكد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن المديرية بصدد إطلاق سلسلة من اللقاءات الحوارية مع الشباب ضمن البرامج الصيفية التي تقدمها إدارة البرلمان والتعليم المدنى، لأعضاء برلمان الشباب وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمراكز الشباب

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القياده السياسيه لمواجهة التحديات والتهديدات المتلاحقه التى تواجه الدوله المصريه وخاصة حروب الجيل الرابع والخامس وتفعيل دور وزارة الشباب والرياضه فى استثمار الطاقات الشبابيه وتاهيلهم لمواجهة كافة التحديات التى تواجههم من خلال اعداد جيل واع قادر على مواجهة التحديات والشائعات بالفكر المستنير

نظمت الندوة تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ،وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزاره ، ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب

�إتاكد قبل ما تشير� شباب أسيوط ينظم ندوة عن التصدى للشائعات