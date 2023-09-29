تشكيل لجنة محلية لمتابعة نشاط الهيئات الشبابية فى أسيوط

بدأت الإدارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة باسيوط بمتابعتها الميدانية و الإدارية لمراكز الشباب بمشاركة الإدارات المعنية بالمتابعة وذلك بعد إعتماد خطة متابعتها الميدانية والمحلية السنوية من الادارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بالوزارة ، لمتابعة مراكز الشباب

حيث قامت اللجنة بمتابعة عددا من مراكز الشباب منها مركزشباب “عرب الأطاولة ” بإدارة شباب الفتح ومركز شباب “ ريفا وديردرنكة ودرنكة ودرنكة الجديدة وبنى حسين ومنقباد “ بإدارة شباب أسيوط ومركز شباب ”عرب مطير الجديدة ” بإدارة شباب البداري

تتضمنت المتابعة “ الحضور والانصراف ومواعيد فتح وغلق المراكز وتفعيل السجلات الإدارية بالمركز وتشغيل الملاعب وتنفيذ مشروعات الخطة السنوية ” كما قامت اللجنة بفحص كاميرات المراقبة وأكدت علي اهمية تفعيلها وصيانتها اولا باول وفي حالة وجود عطل بها سيحال المسئول للمسألة القانونية لأن الكاميرات وسيلة متابعة إلكترونية مسجلة لحماية المركز وممتلكاته.

كما أكدت اللجنة على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للمركز والإهتمام بالأدوات والأثاث الموجود به وإستخدامه بالطريقة الصحيحة حتى لا يتم إتلافها وصيانتها أولا بأول وتخزينها فى المكان المخصص لها بالمركز. .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل الشباب، أحمد سويفي وكيل الرياضة٠

رياضة اسيوط تنظم لجنة متابعة محلية وتواصل متابعتها للهيئات الشبابية