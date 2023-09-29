تعديل اللائحة الداخلية لـ"ليسانس ألسن سوهاج" بنظام الساعات المعتمدة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أصدر قراراً وزارياً بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية "لمرحلة الليسانس" بكلية الألسن بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.





وأوضح النعماني أن الجامعة تسعي لتعديل اللوائح الداخلية لبعض الكليات بنظام الساعات المعتمدة، حيث من خلالها يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الإنتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطاً البقاء في الكلية المدة كاملة، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته.





وأضاف الدكتور ناصر حجي عميد الكلية أن تعديل اللائحة جاء بناءاً علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات، وموافقة لجنة قطاع الآداب، وبناءاً علي موافقة مجلس الجامعة.