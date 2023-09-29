الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بمختلف المحافظات.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على الفيسبوك، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت.

وذكر البيان أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة ى حالة الطقس هي الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وقالت الهيئة إن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.