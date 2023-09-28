الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة على المناطق الموجودة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأعلنت الأرصاد، أن البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في قيم الحرارة على أغلب المحافظات، وذروة الارتفاعات ستكون اليوم وغدا، حيث ترتفع قيم الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس وأول أمس، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار".

أمطار رعدية بتلك المناطق

وأضافت الأرصاد أن هناك فرص لسقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ أقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين"، كاشفة إلى أنه مع بداية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وأنه من يوم الأحد سيكون هناك منخفض جديد يضرب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

نسب سقوط الأمطار اليوم وغدًا

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد عدد من المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة اليوم الخميس وغدًا الجمعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا.