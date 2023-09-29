الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة لـ 37 (شاهد)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة ووصول العظمى إلى 37 درجة مئوية، بسبب التأثير بإمتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ومصادر الكتل الهوائية من الصحراء الشرقية وشبة الجزيرة العربية لذلك اليوم ستكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى.

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الأرصاد اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

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الأرصاد: اليوم وغدًا ذروة الموجة الحارة (شاهد)

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة بساعات الليل المتأخر والصباح الباكر وستقل نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، لافتة إلى وجود شبورة مائية شديدة مؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون في الصباح الباكر وتؤدى إلى الإنخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ بالأنتهاء مع صعود الشمس.

ونوهت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض أماكن أكثر جنوب البلاد منها الاقصر، وأسوان وأبو سمبل وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتعتبر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

استمرار في ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت إلى أنه يوجد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة حتي الغد وسنلاحظ انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات مئوية وستستمر حتي نهاية الأسبوع حيث أن العظمي 30 درجة مئوية ووجود أمطار على المناطق الشمالية الساحلية.
 

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