عقد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إجتماعا موسعا بمديرى الإدارات المركزية بالمديرية، بحضور عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، وأحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة.

جاء هذا اللقاء لبحث بعض الأمور المستجدة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة وسير العمل داخل الإدارات والوقوف على أهم السلبيات، الإيجابيات، ووضع آليات عمل أكثر فعالية لضمان حسن سير العمل.

بدأ الإجتماع بالترحيب بالسادة مديري الإدارات، وأوضح الدكتور علاء أنه من الضرورى ضخ دماء جديدة من الشباب لمنظومة العمل تسعى للتفكير خارج الصندوق، ولذلك فتح باب الترشيح لمن يرغب فى تولى أى منصب قيادى داخل أو خارج المديرية.

كما أكد ضروره تكثيف الدعاية والإعلان لأولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الرابعة.

داخل مراكز الشباب وجميع الهيئات والمؤسسات الدينية والمدنيه لحشد أكبر عدد من المشاركين اللذين يمثلون محافظة أسيوط فى الأولمبياد، وشدد على ضرورة الإشتراك في جميع الفعاليات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة وجميع المسابقات والمشروعات القومية

وضرورة الألتزام بإجراءات الامن والسلامه وترشيد الاستهلاك داخل مراكز الشباب، وتكثيف الانشطة الشبابية خلال فترة الإجازة الصيفية حرصا على نجاح المبادرة التى اطلقها وزير الشباب والرياضة تحت شعار "صيف شبابنا " وكذلك التواصل مع مجالس الإدارات ومديرى مراكز الشباب من أجل تفعيل الأنشطة داخل الهيئات الشبابية لضمان القيام بدورها في خدمة الشباب والنشئ،وإبراز دور وزارة الشباب والرياضه، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها

يأتى ذلك فى إطار حرص سيادته على متابعة العمل داخل المديرية والإدارات الفرعية والوقوف على أهم المعوقات التى تعوق سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها إلى جانب استمرار التواصل بين المديرية والإدارات الفرعية.

جاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع مديرى الإدارات المركزية بالمديرية

جاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع مديرى الإدارات المركزية بالمديرية