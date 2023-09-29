رياضة أسيوط تنظم مهرجان الألعاب الرياضية بمركز شباب الفتح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “إدارة تنمية النشء” بمركز شباب الفتح مهرجان الألعاب الرياضية “خماسي كرة القدم وألعاب قوي وتنس طاولة” ضمن خطة إدارة الطلائع في سلسلة من الأنشطة الرياضية التي تنفذها.

شارك في المهرجان 153 طليعًا وطليعة للمرحلة السنية من 8 حتي سن 15 عامًا من الإدارات الفرعية وفرق الهوايات الرياضية بمراكز الشباب.

انطلقت مباريات اليوم الأول من المهرجان فى "خماسي كرة القدم" على مستوى جميع الإدارات وأسفرت منافسات اليوم الأول فى خماسي كرة القدم على فوز مركز شباب حى بحرى الغنايم التابع لإدارة الغنايم بالمركز الأول كما استطاع مركز شباب ساحل سليم التابع لإدارة ساحل سليم الفوز بالمركز الثانى وفى ختام فعاليات اليوم الأول للمهرجان تم توزيع جوائز عينية على الفائزين.

من جانبه أكد دكتور علاء جاد أن فعاليات المهرجان الرياضي يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة والتي تهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلائع المشاركين، استثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم.

أضاف أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على إقامة الأنشطة والبرامج والمشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظات كافة وبالصعيد علي وجه الخصوص لاكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي للطلائع.

واستعادة دور ومكانة الصعيد على الساحة الرياضية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، تماشيًّا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

رياضة اسيوط تنظم مهرجان الألعاب الرياضية بمركز شباب الفتح