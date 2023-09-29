اختتمت نهائيات تصفيات دوري الاحياء الشعبية بقطاع منفلوط القوصيه ديروط وحيث كان الصراع والمنافسة الشريفه بين جميع الفرق للحصول على لقب الأول والثانى عل مستوى القطاع

قد شارك كل من فريق مركز شباب حى السلام وفريق مركز شباب ام القصور من “ إدارة شباب منفلوط ” وفريق مركز شباب التمساحيه وفريق مركز شباب مير من “ إدارة شباب القوصيه ” وفريق مركز شباب ديروط وفريق مركز شباب نزلة عبد اللاه من “ إدارة شباب ديروط ”

وكانت المنافسة قويه و شريفه بين جميع الفرق الإدارات وحصل على لقب الأول على قطاع منفلوط والقوصيه وديروط مركز شباب التمساحية بإدارة شباب القوصيه وكما حصل على لقب المركز الثانى مركز شباب ام القصور

شهدت مباريات الختام منافسات قوية بين الفرق المشاركة،وجاءت النتيجة لصالح مركز شباب التمساحية اقتناص الفوز بالمركز الأول ، فيما حصل مركز شباب ام القصور على المركز الثانى.

يأتي تنظيم الدورى فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية الى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة الى إكتشاف الموهوبين رياضيا فى مختلف الالعاب ومنحهم فرصة الانضمام الى المنتخبات القومية

تحت دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، توجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضة باسيوط واشراف احمد السويفي وكيل المديريه للرياضه

التمساحية .. بطل دورى الأندية والأحياء الشعبية بقطاع منفلوط والقوصية وديروط