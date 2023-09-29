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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل ملابس في المحلة

حملة أمنية
حملة أمنية

 

 تدوالت عدة تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمنت قيام بعض الأشخاص "ملثمين" بالتعدى على مالك أحد المحال بمدينة المحلة الكبرى بالغربية بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابات به لرفضه إعطائهم مبلغ مالى بدون وجه حق على سبيل الإتاوة.

 

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ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل ملابس في المحلة


بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية من مالك مصنع ملابس قيام  4 أشخاص "ملثمين" بالتعدى على زوج ابنته (مالك ورشة) حال عودته لمحل سكنه مُستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من مالك محل ملابس، وذلك بسبب خلافات مع المجنى عليه على قطعة أرض.

أمكن تحديدهم وضبطهم ، وبحوزة أحدهم طبنجة، وعدد من الطلقات،و 2 خزينة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه. 


وفي واقعة أخري ، لقي طفل مصرعه برصاصة طائشة أمام منزله خلال مرور مواكب نقل أثاث عروس، حيث قام أحد أقارب العروسين بإطلاق أعيرة نارية أصاب أحدها طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، فلقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة.


تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغ بإصابة طفل بطلق ناري في الرأس أودي بحياته وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.
فيما طالبت والدة الطفل بحق نجلها والقصاص العادل من المتهم المتسبب في إنهاء حياة طفلها، مشيرة إلى أن نجلها استعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الأطفال، وأنها قامت مؤخرا بشراء ملابس المدرسة له وكان سعيدا بقرب العام الدراسي الجديد، ولكن سعادته لم تدم حيث وافته المنية قبل لقاء أصدقائه بالمدرسة.


 

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